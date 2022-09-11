На выборах губернатора в Калининградской области проголосовали 36% избирателей

В избиркоме опубликовали данные о ходе выборов губернатора Калининградской области по состоянию на 18.00 11 сентября. Средняя явка на участках составила 34,25%. С учетом дистанционного электронного голосования общее число проголосовавших составило 36,12% от общего числа избирателей.

Наибольшая явка отмечается в Мамоновском городском округе – 64,33%. Меньше всего проголосовавших в Багратионовском городском округе – 33,99%.

В Калининграде явка следующая:

Московский район – 22,44%,

Центральный район – 21,92%,

Ленинградский район – 22,04%.