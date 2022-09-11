Калининградцы стали триумфаторами Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису

Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда» имени Виктора Беляева состоялась в Перми. Это крупнейшее в России соревнование среди профессионалов сферы HoReCa. Олимпиада названа в честь президента Национальной ассоциации кулинаров. Многократный член жюри калининградской ресторанной премии «Пумперникель» Виктор Беляев скончался 4 января этого года.
В течение трех дней ведущие специалисты России, а это более 250 участников из 40 регионов, боролись в Перми за звание лучшего в различных номинациях.
Представители калининградской ресторанной индустрии отличились в четырех номинациях.
Шеф-юниор «Легенда»
1-е место - шеф-юниор Илья Ткачев.
Шеф-повар «Легенда»
2-е место - шеф-повар ресторана OBLAKA (Зеленоградск) Вячеслав Вьюник.
Пиццайоло «Легенда»
2-е место - шеф-пиццайоло Pizzeria Italia в ТРЦ «Европа» Антон Соколов.
Кондитер «Легенда»
2-е место - шеф-кондитер ресторана Ugli Марина Кальченко.
3-е место - шеф-кондитер ресторана OBLAKA (Зеленоградск) Евгения Диденко.