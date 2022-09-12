В избиркоме рассказали, как распределились голоса на выборах губернатора Калининградской области

В Калининградской области обработано 100 % протоколов участковых избирательных комиссий. Фото: Александр Подгорчук

Избирательная комиссия Калининградской области объявила результаты голосования по выборам губернатора.

По итогам обработки 100% протоколов голоса распределились следующим образом:

- Антон Алиханов - 259 220 голосов - 80,21%;

- Евгений Мишин - 20 683 голоса - 6,40%;

- Максим Буланов - 15 783 голоса - 4,88%;

- Юрий Шитиков - 12 089 голосов - 3,74%;

- Владимир Вуколов - 4722 голоса - 1,46%;

- Владимир Султанов - 4256 голосов - 1,32%.

Отметим что на прошлых выборах 2017 года Антон Алиханов одержал победу, набрав 81,06% голосов - его поддержали 255 401 человек.

Итоговая явка в этот раз составила 38,51%. Это меньше, чем было 5 лет назад, - тогда на участки пришли 39,33% избирателей.