В избиркоме рассказали, как распределились голоса на выборах губернатора Калининградской области

В Калининградской области обработано 100 % протоколов участковых избирательных комиссий.
Фото: Александр Подгорчук
Избирательная комиссия Калининградской области объявила результаты голосования по выборам губернатора.
По итогам обработки 100% протоколов голоса распределились следующим образом:
- Антон Алиханов - 259 220 голосов - 80,21%;
- Евгений Мишин - 20 683 голоса - 6,40%;
- Максим Буланов - 15 783 голоса - 4,88%;
- Юрий Шитиков - 12 089 голосов - 3,74%;
- Владимир Вуколов - 4722 голоса - 1,46%;
- Владимир Султанов - 4256 голосов - 1,32%.
Отметим что на прошлых выборах 2017 года Антон Алиханов одержал победу, набрав 81,06% голосов - его поддержали 255 401 человек.
Итоговая явка в этот раз составила 38,51%. Это меньше, чем было 5 лет назад, - тогда на участки пришли 39,33% избирателей.