Калининград вошел в топ популярных «новых» морских курортов России

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Фото: Александр Подгорчук
В 2022 году турпоток на Балтийское море вырос в 7 раз по сравнению с прошлым годом. На Каспийское и Японское в более 100 раз. Такие данные приводит сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
На втором месте по популярности у россиян этим летом Каспийское и Азовское моря. Почти в 100 раз увеличилось бронирование жилья в Махачкале в Дагестане и станице Должанской в Краснодарском крае.
Как рассказали эксперты туристического сервиса, туристы бронируют отели и квартиры в «новых» морских направлениях от 2,5 до 5 тысяч рублей за сутки.
Восемь популярных «новых» морских курортов в России:
Ейск 2663 р. / 6 ночей;
Калининград 2800 р. / 5 ночей;
Зеленоградск 5048 р. / 5 ночей;
Махачкала 3389 р. / 4 ночи;
Должанская 2901 р. / 5 ночей;
Владивосток 4328 р. / 4 ночи;
Дербент 3579 р. / 4 ночи;
Светлогорск 5233 р. / 5 ночей.