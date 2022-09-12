Приставы заставили жителя Гурьевска платить алименты на содержание дочери

В Гурьевске судебные приставы заставили местного жителя платить алименты на содержание дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчину обязали ежемесячно выплачивать алименты на содержание дочери 2016 года рождения в размере 1,1 прожиточного минимума с последующей индексацией. Однако он уклонялся от уплаты и скрывался от приставов.

Судебным приставам все же удалось застать его дома, наложить арест на бытовую технику и привлечь к административной ответственности. Должник также отработал 20 часов на обязательных работах и был предупрежден, что следующим шагом станет уголовная ответственность.

Опасаясь возбуждения уголовного дела, мужчина начал выплачивать текущие алименты и одновременно погашать задолженность. На сегодняшний день долг сократился до 370 тысяч рублей.