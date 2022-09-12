Москва выделит Калининграду 5,5 млрд рублей после ограничений транзита

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Правительство РФ выделит 5,5 миллиарда рублей на поддержку Калининградской области, которая столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских регионов. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, пишет РИА «Новости».

«Отдельную помощь окажем Калининградской области. Из-за действий недружественных государств регион столкнулся с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов. На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в этой области выделим 5,5 миллиарда рублей», - сообщил Мишустин.

По данным пресс-службы регионального правительства, калининградские предприниматели смогут получить эти средства через программы льготного финансирования и субсидии областного центра «Мой бизнес».

«Готовьте заявки, – обратился губернатор Антон Алиханов к бизнес-сообществу. – Главный критерий (отбора) – создание рабочих мест и стратегическая устойчивость действующих экономических операторов от внешних воздействий».