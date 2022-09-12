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Общество12 сентября 2022 11:32

В Зеленоградске 53-летняя дама учинила дебош в кафе

Горожанка устроила танцы и приставала к отдыхающим
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Зеленоградске изрядно выпившая местная жительница устроила дебош в кафе. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел в заведении на Курортном проспекте. 53-летняя пьяная женщина устроила танцы и начала приставать к отдыхающим с предложением потанцевать с ней. Желающих не оказалось, поэтому горожанка стала оскорблять посетителей, а затем пыталась устроить драку с администратором.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали дебоширку и доставили ее в отдел полиции.