Присяжные признали жителя Советска виновным в смертельном избиении знакомого

Присяжные вынесли обвинительный вердикт жителю Советска, обвиняемому в смертельном избиении знакомого. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В июле 2020 года мужчина в ходе конфликта избил знакомого, нанеся ему не менее 7 ударов. От полученных телесных повреждений знакомый скончался в больнице.

При этом коллегия присяжных заседателей пришла к выводу о том, что при назначении наказания подсудимый заслуживает снисхождения.

После обсуждения вынесенного вердикта суд постановит приговор и определит наказание за совершенное преступление.