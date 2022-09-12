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Спорт12 сентября 2022 14:17

Серфингистка из Калининграда завоевала бронзу Всероссийской спартакиады

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Камчатском крае прошли финальные состязания Спартакиады сильнейших спортсменов России по виду «серфинг». Медалистов в дисциплине «короткая доска» определили 27 лучших серфингистов из восьми субъектов РФ.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, одной из наиболее стабильных на волнах Тихого океана стала чемпионка страны 2017 года и бронзовый призер аналогичных соревнований 2018 года Анна Матвеева. Калининградская спортсменка прошла три раунда на выбывание и заняла третье место из восьми возможных. Ближайшей конкурентке Елене Второвой из Москвы бронзовый призер уступила всего 0,4 балла.

Сборная Калининградской области в общем зачете серфинга заняла четвертое место.