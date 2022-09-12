С 15 сентября школьники в Калининграде смогут платить за проезд 8 рублей

С 15 сентября в общественном транспорте Калининграда стартует акция платежной системы «Мир». Если оплатить поездку картой «Мир», загруженной в смартфон, она обойдется на 7 рублей дешевле базового тарифа. Предложение будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Схема проста. Сначала карту нужно загрузить в смартфон, в мобильное платежное приложение «Мир pay» или «Samsung pay». В транспорте – поднести смартфон с загруженной картой «Мир» к терминалу бесконтактной оплаты (стационарному или переносному у кондуктора). При этом чек-билет вы получите с надписью «28 рублей», хотя по факту с пассажира спишется 21 рубль. На «Волну Балтики» и школьную «Волну Балтики» скидка не распространяется. Школьники как платили за проезд «Волной Балтики» 15 рублей, так и будут платить. Однако если ученик школы платит не транспортной картой «Волна Балтики» и не наличными, а картой «Мир» в смартфоне, при предъявлении справки из школы, то тоже получит скидку. Итого проедет не за 15 рублей, а за 8 рублей.

- Скидка идет от тарифа. Кондуктор выбирает нужный тариф. Например, 15 рублей для школьника. Школьник показывает справку. Если он оплачивает картой «Мир», загруженной в смартфон, то скидка будет применена. Системе все равно, кто едет: школьник или не школьник. Программа лояльности работает: скидка в 7 рублей будет применена к любой поездке на любом городском или областном автобусе, - пояснил Алексей Ржанов, директор Центра управления интеллектуальной транспортной системой Калининградской области.

Отмечается, что акция распространяется на оплату проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты. Также важно учитывать, что «живые» пластиковые карты «Мир» в акции не участвуют. Пользователи айфонов в акции участвовать не смогут.