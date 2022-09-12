В Гвардейске инвалид 4 месяца покупала бесплатные лекарства

В Гвардейске прокуратура потребовала от министерства здравоохранения вернуть деньги местной жительнице, которая за свой счет покупала положенные ей бесплатные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

67-летняя инвалид первой группы имела право на бесплатные лекарства, однако в течение четырех месяцев не получала их и была вынуждена покупать их за свой счет.

Прокурор района направил в суд иск к областному министерству здравоохранения и районной больнице с требованием обеспечить ее лекарством и возместить понесенные расходы.