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Общество12 сентября 2022 16:02

В Правдинске пьяный пассажир напал на водителя рейсового автобуса

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

В Правдинском районе пьяный пассажир напал на водителя рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в поселке Извилино. Один из пассажиров начал оскорблять людей, а потом набросился на водителя, порвав ему рубашку и нанеся удар в лицо.

Потерпевшему пришлось остановить автобус, чтобы высадить злоумышленника. Прибыв на конечную станцию, водитель зафиксировал полученные травмы в медицинском учреждении и написал заявление в полицию.

Участковые установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Хулиганство», мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.