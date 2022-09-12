В Калининградской области заработал региональный портал госуслуг

Жители Калининградской области получили возможность заказывать региональные и муниципальные услуги электронно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщил министр цифровых технологий и связи Леван Дараселия.

По словам министра, на портале уже доступны 27 социально-значимых услуг, в том числе оформление выплат за рождение первого ребенка, компенсации за ЖКУ, предоставление земельных участков.

В ближайшее время список доступных услуг будет увеличен и у калининградцев появится возможность подать заявление на получение и других выплат – компенсаций, субсидий, пособий регионального и муниципального уровня, а также можно будет оформить путевку на отдых школьников, заказать транспортную карту.

По данным областных властей, в регионе в электронный вид переведено 97% массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг. За год было подано более 100 тысяч заявлений на предоставление таких услуг в электронном виде, из них более 85 тысяч в сфере социального обеспечения и образования.