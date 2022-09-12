Калининградцу не удалось разбогатеть на продаже марихуаны

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В Балтийске осудили местного жителя, который торговал марихуаной. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В январе 2019 года мужчину купил почти 280 граммов марихуаны. Первые 15 тысяч рублей он заработал при продаже 75 граммов «травки», затем сбыл 2,5 и 9,3 граммов соответственно. Правда, последняя сделка стала частью оперативно-розыскного мероприятия, так что после мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил наркосбытчика к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.