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Общество12 сентября 2022 16:10

Праздник здоровья на Нижнем озере посетили более 150 человек

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В воскресенье, 11 сентября, на Нижнем озере в Калининграде прошла акция по профилактике неинфекционных заболеваний.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, в «павильоне здоровья» всех желающих ждали консультации врача-терапевта и медицинского психолога. Также можно было измерить уровень глюкозы в крови, артериального и глазного давления, пройти обследование на смокелайзере.

В общей сложности за четыре часа работы специалистов Центра общественного здоровья участниками акции стали 153 человека.