В Калининграде муж с женой избили и ограбили знакомую

Жителя Калининграда и его супругу признали виновными в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В марте 2022 года 35-летний мужчина и его 34-летняя жена пришли в гости к знакомой. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую и удерживал ее, пока его супруга складывала в мешок ценные вещи из квартиры. Всего они забрали имущества на 18 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, его супруге – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.