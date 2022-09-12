В Калининграде появится еще один экскурсионный ретротрамвай

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде появится еще один экскурсионный трамвай. Это ретромодель «Татра Т4» 1979 года выпуска. Он односекционный, в отличии от трамвая модели «Татра КТ4», у которого две секции, соединенные резиновой гармошкой. Такой пассажирский трамвай «Татра Т4» остался в Калининграде всего один. Как сообщил «Комсомолке» начальник трамвайного депо Сергей Крупенич, на линию этот вагон больше выходить не будет.

- Мы провели его плановой ремонт, где-то поменяли металл. Полностью покрасили корпус, заменили стекла, в салоне обновили сиденья, поменяли резину на полу. Мы оставили этот трамвай как памятный экспонат,- говорит начальник депо. - У нас есть синий трамвай «Дюваг» 1963 года, который мы бережем и используем только для экскурсий. И «Татра Т4» тоже станет экскурсионным, займет почетное место. У нас осталась одна процедура с документами, и трамвай будет готов к запуску.

Сергей Крупенич не исключил, что трамвай станет экскурсионным и будет возить туристов уже в этом году.