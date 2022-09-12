Архиепископ Серафим потребовал отменить приговор калининградским врачам Белой и Сушкевич

Архиепископ Серафим. Фото: Александр КАТЕРУША

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим вновь высказался в защиту врачей Елены Белой и Элины Сушкевич. Он выразил поддержку позиции Леонида Рошаля. Цитату священнослужителя приводит пресс-служба Калининградской епархии.

«Считаю для себя необходимым присоединиться к требованию Национальной Медицинской Палаты об отмене последнего решения суда и о необходимости пересмотра этого дела с роспуском существующей коллегии присяжных. Могу сказать, что среди огромного количества людей, с которыми мне довелось общаться по этому поводу, не нашлось никого, кто поддерживал бы позицию обвинения», - говорит архиепископ.

Он призвал помнить о том, что может наступить время, «когда нам станет не к кому обратиться за профессиональной медицинской помощью».

«От имени многих калининградцев, бывших пациентов и просто неравнодушных людей присоединяюсь к мнению профессора Леонида Рошаля и Национальной Медицинской Палаты, и обращаюсь ко всем неравнодушным людям с просьбой о молитве за Элину и Елену, а также в рамках закона сделать все зависящее от каждого из нас, чтобы справедливость восторжествовала», - сказал архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.

Ранее архиепископ сказал о приговоре: «Даже если такой вердикт и считать справедливым, полагаю, четыре года судебных тяжб уже являются искуплением их вины. Но в том случае, если они невиновны, то это обязательно вернется бумерангом».

Напомним, во вторник, 6 сентября, вынесли приговор Элине Сушкевич и Елене Белой, виновным в убийстве ребенка. По решению суда они проведут в колонии общего режима по 9 и 9,5 лет.