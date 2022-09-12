В Калининграде частные перевозчики хотят увеличить стоимость проезда в автобусах

В Калининграде частные перевозчики обращаются в Службу по тарифам, с просьбами поднять стоимость проезда в общественном транспорте города. Об этом в понедельник, 12 сентября, сказал и.о. председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Гулевских.

- Цены поднялись, себестоимость проезда поднялась. Некоторые перевозчики обращаются периодически в Службу по тарифам, но это не тот процесс, который по отмашке делается. За всех перевозчиков отвечать не буду, это их личное дело. «КалининрадГорТранс» на сегодняшний день не подавался в Службу по тарифам, такая работа не проводится, - сказал чиновник.

По словам Дмитрия Гулевских, себестоимость тарифа повысилась до 46 рублей за поездку. Это средняя себестоимость на проезд на трамвае, троллейбусе и автобусе в Калининграде