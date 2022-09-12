Трамвай «Песа» не выходит на улицы Калининграда из-за отсутствия запчасти

"Песа" стоит в депо. Фото: Александр КАТЕРУША

Польский трамвай «Песа» не выходил на улицы Калининграда около трех месяцев. Причина – отсутствие детали. Об этом сообщил «Комсомолке» начальник трамвайного депо Сергей Крупенич.

- Трамвай исправен. Но у него износилась маленькая деталь в гидромеханическом тормозе. Без нее компьютер выдает ошибку и блокирует систему, - сказал Сергей Крупенич.

По словам начальника депо, деталь стоит порядка 50 тысяч рублей.

- Ее заказали, оплатили, ждем поставку с недели на неделю. В сентябре-октябре трамвай поедет, - заключил Сергей Крупенич.