Калининградская «Балтика» сыграла вничью с махачкалинским «Динамо»

. Фото: fc-baltika.ru

В матче 9-го тура ФНЛ калининградская «Балтика» принимала на своем махачкалинское «Динамо». Встреча прошла на стадионе завершилась ничьей со счетом 1:1.

На шестой минуте встречи счёт открыл полузащитник м «Динамо» Ражаб Магомедов. В компенсированное время первого тайма в ворота «Динамо» был назначен пенальти, который реализовал нападающий «Балтики» Гедеон Гузина. На 73-й минуте был назначен ещё один 11-метровый удар в ворота махачкалинского клуба, однако Тамерлан Мусаев не сумел забить гол.

Калининградская «Балтика» набрала 16 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице.