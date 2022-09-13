Россельхознадзор провел профилактические визиты в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения

В августе государственными инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора и контроля на границе РФ управления Россельхознадзора по Калининградской области проведено два профилактических визита в отношении объектов государственного контроля ООО «Нерон» и ООО «Калининградский областной центр ветеринарной медицины», осуществляющих свою деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Данные предприятия являются лицензиатами. «Нерон» отнесен к категории значительного риска, Калининградский областной центр ветеринарной медицины - умеренного риска. В ходе профилактических визитов осуществлялось консультирование по возникшим вопросам у контролируемых лиц. В частности, проведено консультирование в части соблюдения требований к доклиническим исследованиям лекарственного препарата для ветеринарного применения «Докситабс» на базе Калининградского областного центра ветеринарной медицины.

Их целью является предупреждение и сокращение количества нарушений контролируемыми лицами обязательных требований; создание мотивации у контролируемых лиц к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям; формирование единого понимания обязательных требований; выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения и снижения рисков их возникновения.