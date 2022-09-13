В Зеленоградске мужчина упал с памятника котам и сломал ногу

. Фото: Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в понедельник, 12 сентября, в центре Зеленоградска. 37-летний мужчина залез на памятник котам, не удержался и упал с него. В Центр обработки вызовов системы-112 он обратился с жалобой на боль в ноге.

«Со слов заявителя, он упал с «Крутящегося кота», сломав ногу. Оператором системы-112 незамедлительно назначены экстренные оперативные службы. Пострадавшему оказана помощь», - отметили в системе-112.

Памятник зеленоградским котам представляет собой вращающуюся карусель, которая выглядит как окно, на котором сидит кот.