В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 13 сентября отключено электричество и вода

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В Калининграде во вторник, 13 сентября, в течение дня отключено электричество в домах на 5 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Дзержинского 117-137,142-158а, ул. Муромская 51, ул. Чистопрудная 60, ул. Философская, 241, пр-кт Советский 13,125.

От холодной воды с 10.00 до 16.00 «Водоканал» отключит дома по ул. Серж. Колоскова 2а-8, пер. Серж. Колоскова 2-40, а также ул. Берестяная 8-14 г, ул. Алданская 20-32, 22а(д/с №129).