«РТК-Солар»: мошенники использовали известные бренды для хищения денег у граждан

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За прошедшие два месяца команда «РТК-Солар» (входит в группу ПАО «Ростелеком») обнаружила более 2000 вредоносных доменов, которые использовались злоумышленниками для массированного фишинга от имени известных производителей пиццы и алкогольной продукции. Под предлогом получения пиццы или бутылки вина всего за 1 рубль карта жертвы привязывалась к несуществующему платному сервису с регулярным списанием средств.

Выявленные фишинговые атаки стали продолжением вредоносной кампании, всплески которой наблюдаются каждые в 4-6 месяцев, отмечают специалисты команды специальных сервисов Solar JSOC компании «РТК-Солар». Благодаря взаимодействию с регистраторами доменов и регуляторами удалось вовремя пресечь фишинговую активность, а оперативная коммуникация с банком, подключившим интернет-эквайринг, помогла в несколько раз сократить ущерб для пользователей.

Текущая атака продемонстрировала способность мошеннических схем к развитию. Как и прежде, злоумышленники использовали человеческий фактор: для получения «приза» жертве предлагалось самостоятельно переслать ссылку на вредоносный сайт 10-20 своим друзьям в мессенджере. Такой подход значительно повысил эффективность работы мошенников: ссылка от друга вызывает куда большее доверие, чем обезличенная почтовая рассылка. Остальные же элементы атаки были тщательно переработаны. Так, для распространения информации об «акции» использовались не только мессенджеры, но и специально созданные группы в социальных сетях. Именно они запустили самораспространяемую цепочку рассылок о несуществующих призах.

«Вредоносные домены не имели привязки к бренду – это набор из сгенерированной последовательности символов в экзотических доменных зонах .ml, .tk, .cf, .ga и .gq. Регистрация там бесплатна и может быть осуществлена через API, то есть автоматически. В свободном доступе легко найти скрипты, позволяющие пачками регистрировать такие доменные имена, – отметил Александр Вураско, эксперт направления специальных сервисов Solar JSOC компании «РТК-Солар». – Но самое интересное в новом витке схемы – это непосредственно процесс хищения денег. Вводя данные карты, жертва оформляла подписку, в рамках которой каждые 5 дней с нее списывали 889 рублей. Деньги поступали на счет реально существующего юрлица в банке из ТОП-20. Такие платежи антифрод-системы банка в большинстве случаев не замечают, а малая сумма с лихвой компенсировалась большим количеством “подписчиков”».

Для вывода денег злоумышленники в один день зарегистрировали более двух десятков доменов.

В настоящее время атака заблокирована, однако в ближайшие месяцы возможна реинкарнация данной схемы в новой форме – предупреждают эксперты «РТК-Солар».