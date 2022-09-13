В Балтийске угонщик успел проехать 600 метров и был задержан автоинспекторами

В Балтийске автоинспекторы задержали автоугонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Внимание сотрудников привлекла манера вождения водителя микроавтобуса «Мерседес». В ходе проверки выяснилось, что машина находившемуся за рулем 34-летнему мужчине не принадлежит и была угнана от дома по улице Литке. При этом злоумышленник успел проехать всего около 600 метров.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник вместе с владельцем автомобиля распивал спиртные напитки в гостях у общих знакомых. Собираясь домой, мужчина похитил со стола ключи от фургона, и поехал на угнанной машине в сторону своего дома.

По факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения дознавателем возбуждено уголовное дело.