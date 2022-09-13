Студент из Калининграда стал победителем Евразийского чемпионата «Молодые профессионалы»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Саранске завершились X Национальный финал «Молодые профессионалы» и Евразийский чемпионат, организованные в рамках нацпроекта «Образование».

В международном первенстве, которое состоялось в распределенном формате приняли участие 14 государств. Конкурсанты соревновались в 27 основных и одной презентационной компетенциях.

Студент из Калининградского бизнес-колледжа Глеб Лужис в паре с Николаем Сухановым представляли Россию в компетенции «Предпринимательство». С большим отрывом от второй команды нашей страны, сборных Казахстана и Беларуси они завоевали золотую медаль, набрав 524 балла за все этапы отбора.

Свое мастерство в дистанционно-очном формате уже в национальном чемпионате по 66 компетенциям продемонстрировали почти тысяча студентов профессиональных образовательных учреждений страны в возрасте от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет. Их работу оценивали более 1 200 экспертов со всей России.

Калининградскую область представляли девять участников, трое из них – юниоры.

В копилке региональной сборной – серебро в компетенции «Предпринимательство». Пара призеров – Ольга Кириллова («Колледж предпринимательства») и Максим Гормаш («Калининградский бизнес-колледж») – оставив позади 11 преследователей, уступила лишь команде Москвы.

Ещё два участники от Калининградской области стали обладателями медали «За профессионализм». Она вручается участникам, набравшим более 700 очков, но не ставших лауреатами состязаний. Их получили воспитанник лицея №49 и Центра развития современных компетенций детей БФУ им. И. Канта Михаил Алексеев (направление «Программные решения для бизнеса – Юниоры») и студентка Педагогического колледжа Черняховска Полина Новосёлова («Дошкольное воспитание»).