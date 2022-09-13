В сквере на улице Сергеева установят скульптуру «Счастливая семья»

. Фото: Калининградская епархия

В Калининграде в сквере на улице Сергеева, который недавно был благоустроен за счет благотворителей, планируют установить памятник. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Калининградской епархии, которой принадлежит этот участок, речь идет о скульптурной композиции «Счастливая семья».

- Будет изображена традиционная семья: папа, мама и дети. Сейчас на согласовании находится проект скульптуры. В ближайшее время проект будет представлен совету по культуре, - сообщили в епархии.

Отмечается, что скульптура может быть установлена в сквере на специально подготовленной площадке уже в этом году. Деньги на ее изготовление и монтаж выделят из собственных средств Калининградской епархии и благотворителей.