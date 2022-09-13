Сборная Калининградской области по регби выиграла всероссийские соревнования

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Москве прошел национальный турнир по регби-7 среди девушек не старше 15 лет, в котором приняли участие 16 команд.

Статус одной из лучших команд страны своего возраста подтвердили регбистки из областной спортивной школы по игровым видам спорта и муниципальной спортивной школы Гурьевска, которые выиграли пять матчей из шести возможных с общим счётом 165:35.

В финале калининградки второй раз за турнир встретились с представительницами Пензенской области и взяли реванш, «всухую» обыграв команду «Локомотив ДЮСШ-1» из пензенской Каменки со счётом 15:0. На групповой стадии калининградские регбистки уступили им со счётом 10:20. Лучшим игроком турнира в составе чемпионов признали Таисию Сметанникову.

Теперь калининградская команда готовится представить регион на престижных всероссийских соревнованиях «Краса Регби», запланированных в федеральной территории «Сириус» через месяц.