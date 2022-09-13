Инаугурация Алиханова состоится 16 сентября

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Инаугурация избранного губернатора Калининградской области состоится в пятницу, 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального законодательного собрания.

«В пятницу, 16 сентября 2022 года, в Калининградском областном драматическом театре состоится внеочередное заседание Законодательного Собрания, посвященное вступлению в должность губернатора Калининградской области. Начало заседания в 13 часов», - говорится в сообщении регионального парламента.

Напомним, на прошедших 9-11 сентября выборах губернатора победу одержал действующий глава региона Антон Алиханов, который заручился поддержкой 80,21% пришедших на участки избирателей.