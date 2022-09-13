Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 15:05

В мэрии Калининграда рассказали о зарплатах, которые получают специалисты

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Администрации Калининграда решили озвучить размер заработной платы некоторых сотрудников мэрии. «Вакансии в «Гидротехнике» сейчас предлагают специалистам от 33 тысяч рублей после вычета налогов. Ведущий специалист в мэрии сможет зарабатывать от 38 тысяч рублей. Зарплата зависит от должности и стажа», - сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отмечается при этом, что мэрия формирует кадровый резерв для двух комитетов: городского развития и цифровизации и городского хозяйства и строительства. На работу принимают активных людей с высшим образованием. Требуются навыки деловой переписки, работы с документами, умение читать план-схемы города.