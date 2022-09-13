Подозреваемого в двойном убийстве в Славском районе поместили в СИЗО

Мужчину, который подозревается в совершении двойного убийства в Славском районе, заключили под стражу. Ходатайство следователя удовлетворено Славским районным судом.

«Подозреваемый водворен в следственный изолятор до 11 ноября 2022 года», - сообщает пресс-служба регионального СК.

Напомним, тела двух человек с огнестрельными ранениями обнаружили в поле в районе поселка Привольное в воскресенье, 11 сентября.

Подозреваемого в преступлении задержали по горячим следам. Местный житель уже привлекался к уголовной ответственности.