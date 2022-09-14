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Общество14 сентября 2022 5:08

Ждем пробки: На Ленинском проспекте три дня будут обследовать трамвайные пути

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде с 5 утра среды, 14 сентября, и до 16:00 пятницы, 16 сентября, намерены обследовать трамвайные пути на Ленинском проспекте. Как сообщает пресс-служба мэрии города, речь идет об участке Ленпроспекта от проспекта Калинина до улицы Багратиона. Там «будет затруднено движение из-за сужения проезжей части».

«Просим прощения у горожан за временные неудобства и советуем заранее выбирать маршруты и время выезда в центр с учётом возможных заторов», - предупредили в администрации Калининграда.