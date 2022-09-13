В Калининградском зоопарке рассказали, почему трубкозуб Тери спит в холод на улице

Тери в вольере на улице. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке в уличном вольере, в пещере, у трубкозуба Тери пол оборудован подогревом. Поэтому ему комфортно на улице даже в прохладную погоду. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

При этом отмечается, что желающим видеть зверя в уличном вольере стоит поторопиться.

«Здесь трубкозуб будет гулять до тех пор, пока температура держится на уровне +14-15 градусов, светит солнце и относительно безветренно. Как только похолодает и станет пасмурно, Тери отправится на зимнюю квартиру в Дом тропических птиц», - сообщили в зоопарке.

Напомним, Тери – животное, которое предпочитает активничать ночью. Поэтому днем трубкозуб часто спит, ну или лениво переворачивается с боку на бок.