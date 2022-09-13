Антон Алиханов: Через 5 лет сомов, пойманных в Преголе, можно будет есть

Слив канализации в Преголю в центре Калининграда. Фото: Антон АЛИХАНОВ

Губернатор Антон Алиханов заявил, что через пять лет сомов, пойманных в Преголе, можно будет есть. Потому что вода станет чистой из-за отсутствия стоков канализации.

Как он написал в своем телеграм-канале, сегодня все работы по реконструкции канализационной насосной станции № 1 завершены.

«Станция подключена к централизованной системе водоотведения города, а стоки, попадавшие из общесплавной системы в реку Преголю, больше не будут доставлять дискомфорт жителям Калининграда», - написал глава региона.

Он напомнил, что в 2019 году все региональные СМИ и паблики в социальных сетях публиковали фото трубы с выпуском канализации около ДС «Юность» прямо в Преголю. 20 мая 2020 года был заключен контракт на реконструкцию канализационной насосной станции № 1. Однако оказалось, что на территории КНС необходимо проводить археологические раскопки, которые заняли 8 месяцев. Все найденные артефакты были переданы в музеи Калининградской области.

Напомним, 17 апреля в Преголе поймали огромного сома. Из него решено было сделать чучело.