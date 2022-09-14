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Общество14 сентября 2022 6:09

Парусник «Седов» отправится в учебный рейс 16 сентября

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба БГАРФ.

Практикантский состав третьего учебного рейса барка «Седов» в 2022 году собран полностью – на парусник прибыли 25 курсантов из Мурманска. Выход судна в море запланирован на 16 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба БГАРФ.

Сообщается, что ребята из Керчи и Мурманска в БГАРФ посетили академический музей, ознакомились с экспонатами судов «Крузенштерн» и «Седов». На 14 сентября для иногородних курсантов запланированы автобусные экскурсии.

16 сентября курсантам предстоит выход в море, где они будут выполнять учебные задачи плавательной практики.