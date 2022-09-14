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Звезды14 сентября 2022 6:30

Концерт, выставка, мастер-классы: В Калининграде проведут фестиваль энергосбережения и экологии

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Фестиваль энергосбережения и экологии в Калининграде проведут в субботу, 17 сентября, в Сквере энергетиков (пр. Мира, 5а). В мероприятии, которое позиционируется как семейный праздник, примут участие музыканты, библиотека, музеи.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в последний раз фестиваль прошел в 2019 году. Два года он не проводился в связи с пандемией.

С 12 до 16 часов в Сквере энергетиков пройдут мастер-классы, квесты, конкурсы, участники которых получат билеты на спортивные и культурные мероприятия города. Будет организована фотозона.

В сквере у фонтана расположится главная сцена, на которой выступят музыкальные коллективы.