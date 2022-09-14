Калининград занял пятое место на Северо-Западе по уровню зарплат директоров

Всего 700 компаний на Северо-Западе РФ проанализировали эксперты hh.ru, чтобы выяснить уровень заработных плат их руководителей отделов и подразделений. Калининградская область тут вошла в топ-5. Сообщается, что уровень фактического совокупного дохода руководителей в регионе за сентябрь составил 79 788 рублей.

Самый высокий совокупный доход (включая премии и бонусы) у работников, занимающих руководящие позиции на Северо-Западе, наблюдается в Санкт-Петербурге (131 132 рубля), на втором месте Ленинградская область (105 724 рубля), на третьем - Псковская область (86 746 рублей), на четвертом - Мурманская область (80 455 рублей). Калининградская область на пятой позиции с зарплатой в почти 80 тысяч рублей.

Лидером же в общем рейтинге по России остается Москва – там начальникам отделов и подразделений платят в среднем 198 287 рублей.