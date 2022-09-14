В Советске отменили празднование Дня города. Об этом сообщил глава муниципалитета Григорий Соколовский.

«Причина – напряженная ситуация в зоне боевых действий и гибель наших земляков, выполнявших воинский долг. После похорон одного из участников специальной военной операции, которые пройдут в этот четверг, радостно петь и плясать считаем крайне неэтичным и непростительным по отношению к памяти павших и их родственникам», - написал Соколовский.

Он добавил, что власти не станут устраивать, «как некоторые предлагают, праздник в усеченном формате».

«День города был, есть и будет, а жизни ребят, которые сегодня защищают интересы и целостность России в борьбе с русофобским коллективным Западом, уже не вернуть», - отметил глава города.