Двух калининградцев отправили в колонию за разбойное нападение на пенсионерку

В Калининграде вынесли приговор двум местным жителям, которых обвиняли в разбойном нападении на пенсионерку и краже. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

27 августа 2021 года один из подсудимых внезапно напал на 77-летнюю местную жительницу, которая в это время шла по тротуару, ударив ее кулаком в область головы.

После того как пенсионерка упала на тротуар, злоумышленник выхватил сумку из ее рук, однако та выпала и осталась лежать на земле. Сумку поднял его знакомый, который шел следом за ним. Ущерб составил 22 тысячи рублей.

Нападавшие получили 3 года и 2 года 10 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.