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Общество14 сентября 2022 7:36

В Янтарном 14 сентября отключены горячая вода и газ

Виктор Сергеев
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Фото: Виктор Сергеев

В Янтарном в среду, 14 сентября, до 9 часов вечера будет отключено горячее водоснабжение, а также прекращено газоснабжение. Об этом сообщается на странице муниципалитета во ВКонтакте.

«Это связано с работами по установке отключающих устройств на газораспределительных сетях, которые будет проводить АО «Калининградгазификация». Работы проводятся для последующего подключения и ввода в эксплуатацию двух этапов межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС – Калининград-2 до ГРС – Светлогорск через пос. Кузнецкое, Куликово, Зеленый Гай», - сообщили в местной администрации.