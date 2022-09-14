В Янтарном 14 сентября отключены горячая вода и газ

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В Янтарном в среду, 14 сентября, до 9 часов вечера будет отключено горячее водоснабжение, а также прекращено газоснабжение. Об этом сообщается на странице муниципалитета во ВКонтакте.

«Это связано с работами по установке отключающих устройств на газораспределительных сетях, которые будет проводить АО «Калининградгазификация». Работы проводятся для последующего подключения и ввода в эксплуатацию двух этапов межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС – Калининград-2 до ГРС – Светлогорск через пос. Кузнецкое, Куликово, Зеленый Гай», - сообщили в местной администрации.