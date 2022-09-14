Мстительный калининградец угнал машину у бывшей жены

В Калининграде полицейские задержали мужчину, угнавшего автомобиль у бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ночью в полицию обратилась местная жительница и сообщила о пропаже ее машины FAW Vita. В ходе обследования близлежащих улиц полицейские разыскали машину. Водитель, который, завидев патрульный автомобиль, собирался сбежать, был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 33-летний бывший супруг заявительницы.

Выяснилось, что пьяный мужчина имел ключ от машины и решил отомстить женщине.

На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Горе-угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.