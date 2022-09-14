В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 14 сентября отключено электричество

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В Калининграде в среду, 14 сентября, в течение дня отключено электричество в домах на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Дзержинского 117-137,142-158а, ул. Муромская 51, ул. Чистопрудная 60, ул. Философская, 241, ул. Грунтовая 3-13, 4-10, ул. Грибная 2б, 3а, 4б, 5-17, 6-14, ул. Бронницкая 1-29, 1а, 2-28, 2а,б, 4а, 10а-в, ул. Муромская 6-50, 7-33, 33а, ул. Солнечногорская 8,10, 19-25, ул. Я хромская 1-33, 2а, 4-36, ул. Раменская 1-9, 2-10.