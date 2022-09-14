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Общество14 сентября 2022 8:33

В Зеленоградске на православном храме заменили шпиль и крест

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградская епархия

В Зеленоградске на храме Преображения Господня смонтировали новый шпиль взамен прежнего. Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, старый шпиль был признан аварийным. Кроме того, на здании церкви был установлен новый крест.

Деньги на проект выделил благотворитель.

Ранее мы писали о том, что в Калининграде в сквере на улице Сергеева, который недавно был благоустроен за счет благотворителей, планируют установить памятник «Счастливая семья».

Скульптура может быть установлена в сквере на специально подготовленной площадке уже в этом году.