В Зеленоградске на православном храме заменили шпиль и крест

. Фото: Калининградская епархия

В Зеленоградске на храме Преображения Господня смонтировали новый шпиль взамен прежнего. Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, старый шпиль был признан аварийным. Кроме того, на здании церкви был установлен новый крест.

Деньги на проект выделил благотворитель.

Ранее мы писали о том, что в Калининграде в сквере на улице Сергеева, который недавно был благоустроен за счет благотворителей, планируют установить памятник «Счастливая семья».

Скульптура может быть установлена в сквере на специально подготовленной площадке уже в этом году.