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Происшествия14 сентября 2022 9:25

Туристка из Архангельска устроила дебош в кафе Зеленоградска

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в кафе «Амбар» в Зеленоградске. Одна из посетительниц, поссорившись со своим приятелем, начала громко и нецензурно его оскорблять. Когда гости с детьми, отдыхающие за соседним столиком, сделали ей замечание, она начала оскорблять и их, не реагируя на замечания персонала.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, сотрудники кафе нажали тревожную кнопку, на место прибыл наряд вневедомственной охраны.

Выяснилось, что дебоширка – жительница Архангельска. Росгвардейцы сопроводили 37-летнюю скандалистку в отдел полиции для составления протокола.