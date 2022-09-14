Туристка из Архангельска устроила дебош в кафе Зеленоградска

Инцидент случился в кафе «Амбар» в Зеленоградске. Одна из посетительниц, поссорившись со своим приятелем, начала громко и нецензурно его оскорблять. Когда гости с детьми, отдыхающие за соседним столиком, сделали ей замечание, она начала оскорблять и их, не реагируя на замечания персонала.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, сотрудники кафе нажали тревожную кнопку, на место прибыл наряд вневедомственной охраны.

Выяснилось, что дебоширка – жительница Архангельска. Росгвардейцы сопроводили 37-летнюю скандалистку в отдел полиции для составления протокола.