В Черняховске начинают ремонт железнодорожных переездов, автомобили пустят по одной полосе

С четверга, 15 сентября, в Черняховске начинается ремонт железнодорожных переездов. В частности, будут укладывать асфальт на участке автомобильной дороги, прилегающей к ж/д переезду станции Черняховск (3-й переулок Победы). Как сообщает пресс-служба КЖД, пропуск автомобилей через переезд будет организован по одной полосе.

На следующий день, 16 сентября, аналогичные работы пройдут на переезде, расположенном на улице Речной, также с пропуском автотранспорта по одной из полос.

Калининградская железная дорога рекомендует водителям планировать свои маршруты с учетом этой информации.