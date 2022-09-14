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Общество14 сентября 2022 10:07

В Черняховске начинают ремонт железнодорожных переездов, автомобили пустят по одной полосе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

С четверга, 15 сентября, в Черняховске начинается ремонт железнодорожных переездов. В частности, будут укладывать асфальт на участке автомобильной дороги, прилегающей к ж/д переезду станции Черняховск (3-й переулок Победы). Как сообщает пресс-служба КЖД, пропуск автомобилей через переезд будет организован по одной полосе.

На следующий день, 16 сентября, аналогичные работы пройдут на переезде, расположенном на улице Речной, также с пропуском автотранспорта по одной из полос.

Калининградская железная дорога рекомендует водителям планировать свои маршруты с учетом этой информации.