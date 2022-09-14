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Общество14 сентября 2022 10:13

Калининград посетит детский омбудсмен

На совещании будут обсуждаться вопросы защиты прав детей, в том числе работа региональных властей
Виктор Сергеев

В четверг, 15 сентября, Калининград посетит уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На встрече с губернатором Антоном Алихановым будут обсуждаться вопросы защиты прав детей, в том числе работа региональных властей, направленная на снижение количества малышей, проживающих в стационарных организациях.

Мария Львова-Белова проведет в областном правительстве первое заседание рабочей группы Калининградской области по реализации пилотного проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до четырех лет».