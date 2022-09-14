Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За сутки в Калининградской области было выявлено 298 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 183 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 7,
Балтийский городской округ – 11,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 6,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 24,
Гусевский городской округ – 8,
Светловский городской округ – 5,
Зеленоградский городской округ – 10,
Светлогорский городской округ – 2,
Краснознаменский городской округ – 2,
Славский городской округ – 2,
Советский городской округ - 13,
Мамоновский городской округ – 5,
Черняховский городской округ – 13.