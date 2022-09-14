Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Калининградской области было выявлено 298 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 183 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 7,

Балтийский городской округ – 11,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 6,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 24,

Гусевский городской округ – 8,

Светловский городской округ – 5,

Зеленоградский городской округ – 10,

Светлогорский городской округ – 2,

Краснознаменский городской округ – 2,

Славский городской округ – 2,

Советский городской округ - 13,

Мамоновский городской округ – 5,

Черняховский городской округ – 13.