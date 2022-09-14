В Калининграде силовики разгромили наркопритон

В Калининграде полицейские обнаружили и разгромили наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Центральном районе местный житель предоставлял свое жилье для изготовления и употребления метадона и героина.

Во время обыска были обнаружены использованные пакетики из-под наркотиков и медицинские шприцы со следами запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».