На Синявинском озере в Янтарном 250 человек примут участие в массовом заплыве

. Фото: Предоставлено организаторами

В международном заплыве на открытой воде в Калининграде X-Waters Kaliningrad 2022 примут участие 250 пловцов. Массовое спортивное мероприятие состоится 18 сентября в Янтарном на Синявинском озере.

Как рассказали организаторы, в заплыве участвуют представители 35 городов России. В программе заплыва три дистанции - 1 км, 3 км, 5 км. Участникам необходимо уложиться во временной лимит, указанный для каждой дистанции. Победители заплыва получат шанс побороться за призовые места чемпионата X-Waters World Championship 2022.

Отмечается, что регистрация участников продолжается на сайте заплыва.

В тот же день, 18 сентября, в Калининграде состоится финальная часть проекта «Обними Россию»: «Спортсмены утром этого дня проплывут 4700 м во Владивостоке и, совершив перелет, вечером проплывут 2600 м в Калининграде, таким образом «обняв» Россию вплавь. В проекте примут участие 15 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Калининграда и Иркутска».

Заплыв в Калининграде пройдет во второй раз.